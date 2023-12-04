الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ديمقراطيون لـ بايدن: استمرار المساعدات لإسرائيل يجب أن يقابل بضمانات

غزة
غزة

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الإثنين، بأن مشرعين أمريكيين ديمقراطيين أبلغوا الرئيس الأمريكي جو بايدن أن استمرار المساعدات لإسرائيل يجب أن يقابل بضمانات لتقليل الضحايا في غزة.

وقال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إلى جانب أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ، إنهم انتهوا من "مطالبتهم بلطف" لإسرائيل بالحد من الوفيات بين المدنيين بينما تواصل إسرائيل هجماتها الجوية على غزة.

ومن غير المرجح أن يصوت المشرعون الأمريكيون على رفض المساعدات المقدمة لإسرائيل في زمن الحرب، لكن الضغط يتزايد وسط المشرعين، خاصة مع انخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل.

 

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انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مجددًا عن قطاع غزة

 

 

غزة مشرعين امريكيين الرئيس الامؤيكي إسرائيل

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