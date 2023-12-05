علاجات منزلية ستخلصك من ألم الجيوب الأنفية

لا يعلم مرضي الجيوب الأنفية كيف يتصرفون خلال التقلبات الجوية المفاجأة وهو ما يتسبب في الكثير من الآلام لهم، كما يتعرضون لمشكلات الصداع النصفي نتيجة هذا الأمر مما يجعلهم بتناولوا فى كثير من الأحيان العقاقير الطبية المسكنة من أجل تخفيف الآلام.

فكما جاء في موقع "هيلث داى"، فهناك مجموعة من النصائح التى يجب إتباعها من جانب مرضي الجيوب الأنفية والتى ستساعد بصورة كبيرة في الحد من مشكلة الجيوب الأنفية وتقلل من حجم تلك المشكلة، والتى تأتى على راسها استنشاق البخار فيساعد استنشاق البخار على التخلص من مشكلة المخاط المتراكم فى الانف نتيجة مشكلة الجيوب الأنفية فيمكن القيام بهذا الامر مرتين يوميا خلال تلك الفترة لتفادى مشكلة الجيوب الأنفية.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن من ضمن الأمور التى تساعد على التخلص من مشكلة الجيوب الأنفية استخدام كمادات الماء الدافئة على الوجه، حيث تساعد هذه الكمادات على فتح ممرات الجيوب الأنفية وتقليل التورم في المنطقة، إلى جانب ذلك استخدام مرطبات الهواء في غرف النوم للتخفيف من جفاف الهواء، كما يعمل شرب كميات كبيرة من السوائل مثل العصير والماء، حيث تساعد السوائل على تليين المخاط مما يجعل مروره عبر ممرات الجيوب الأنفية سهل.

الزيوت العطرية

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن هناك مجموعة من النصائح التى تساعد بصورة كبيرة فى التخلص من مشاكل الجيوب الأنفية، ومنها استخدام الزيوت العطرية مثل زيت النعناع فيساعد استنشاق زيت النعناع على التخلص من المخاط الصلب الموجود فى الأنف والذي يصعب خروجه، إلي جانب ذلك استنشاق زيت الزيتون يساعد بصورة كبيرة في التخلص من مشكلة الجيوب الأنفية.