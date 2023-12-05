"رجال الأعمال" تطالب بحوار مجتمعي حول مبادرة بيع العقار بالدولار للمصريين بالخارج

قال المهندس داكر عبد الله، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج فكرة جيدة للتوسع في تصدير العقار المصري، وكذلك لجذب مشترين جدد للعقارات في مصر، ولكنها تحتاج إلى حوار من المختصين لتطبيقها بشكل أمثل.

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وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توفير حزمة من التيسيرات والحوافز المشجعة للإقبال بشكل كبير على هذه المبادرة وكذلك الترويج والتسويق الجيد لهذه المبادرة خارجيا وطرح مميزاتها سواء المقدمة من الحكومة أو المطورين ولابد من تنظيم المعارض العقارية بالخارج لطرح المشروعات العقارية المتاحة بمختلف ربوع مصر سواء سكنية أو تجارية أو أدارية أو سياحية.

داكر عبداللاه: القضاء على السوق السوداء للدولار وتقديم حوافز جاذبة ينشط تصدير العقار

وأكد داكر عبد اللاه أن تصدير العقار عنصر مهم جدا لجذب الدولار للسوق المصري ويجب وضع آلية توضح من خلالها العوائد والمكاسب التي سيحصل عليها مشتري العقار وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات في مصر وإعداد خريطة تفاعلية موضح عليها العقارات المتاحة وأسعارها وإمكانها وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية أو أبلكيشن لبيع وتصدير العقار.

وطالب داكر عبد اللاه بضرورة توسيع دائرة النقاش حول الاستفادة من هذه المبادرة وتفعيلها بشكل جيد من خلال الاستماع للقطاع الخاص سواء داخل اتحاد الصناعات او جمعيات رجال الأعمال والشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية او اتحاد مقاولي التشييد والبناء لانه عنصر مهم في التنفيذ وتوفير مواد البناء والتعاقد عليها.

وأكد على أهمية التركيز أيضا على الاستثمار في العقار السياحي خاصة أن هناك العديد من المشروعات السياحية المميزة التي يرغب الأجانب والمصريين في تملكها ولاسيما الوحدات الفندقية والشاليهات المتميزة.

ودعا داكر عبد اللاه إلى أهمية القضاء على السوق الموازي للدولار حتى يكون هناك سعر موحد للدولار ويشجع على شراء العقار بالدولار من خلال المصادر الرسمية بعيدا عن المضاربة بسعر الدولار.