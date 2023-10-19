الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"مجتمع الأعمال": نثق في حكمة الرئيس السيسي للخروج بمصر إلى بر الأمان

المهندس داكر عبد
المهندس داكر عبد اللاه

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مجتمع المال والأعمال وجموع المصريين سواء داخل مصر أو خارجها يدعمون ويوفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا في حماية مصر ومقدراتها وشعبها ضد أي خطر أو تحديات تواجه مصرنا الحبيبية.

مجتمع الأعمال: نثق في حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج بمصر إلى بر الأمان 

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بثقة ودعم المصريين  وخير دليل ما شهدته وتشهده  شوارع مصر من نزول الملايين من المواطنين ليؤكدوا دعمهم وتفويضهم للرئيس في هذه اللحظة الهامة والفارقة ونحن كمواطنين مصريين، ندرك أهمية الاستقرار والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد داكر عبد اللاه، أن جموع المصريين يثقون في حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته على قيادة مصر في هذه الفترة الصعبة وعلينا بالتمسك بالوحدة الوطنية والتضامن، وأن نعبر عن ثقتنا الكاملة في قدرتنا على تخطي هذه التحديات بتفاؤل وإصرار.

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وأضاف أنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرارات يتخذها لخدمة بلدنا والحفاظ عليها ولا بد من كل مصري أن يعلن دعمه للرئيس السيسي وذلك من خلال الحشد الجماهيري في الميادين والشوارع والمؤتمرات الجماهيرية بمختلف ربوع مصر ونحن كمجتمع أعمال مستعدون لمساندة بلدنا الحبيب بكل ما نملك.

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