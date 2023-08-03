الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مع الانتقال الحكومي..

داكر عبداللاه: ارتفاع معدلات الطلب على عقارات للعاصمة الادارية

داكر عبد اللاه
داكر عبد اللاه

كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقارية باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تنامي معدلات الإقبال على شراء الوحدات السكنية في منطقة شرق القاهرة والعاصمة الادارية بشكل جيد بالتزامن مع انتقال الوزارات بمقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة .
 

داكر عبد اللاه : توقعات بتنامي الطلب على شراء العقارات بالعاصمة إدارية بشكل أكبر خلال 2024

وأكد “عبد اللاه” فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أنه رغم تسليط الضوء بشكل كبير على المشروعات العقارية بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف إلا أن الرواج في المبيعات مازال مستمرا بالعاصمة الادارية بعد انتقال عددٍ من الوزارات إليها بشكل رسمي، إضافًة إلى انتقال العاملين للإقامة والسكن هناك، وهذا يؤكد نجاح العاصمة الادارية في جذب عدد كبير للاقامة بها كما ان الطلب على المشروعات التجارية أيضا بدأ في التزايد.

 وأضاف أنه في ظل هذا التزايد الملحوظ واستقرار المصالح الحكومية هناك فإن 2024 يتوقع استمرار الطلب على تملك العقارات بمنطقة شرق القاهرة بشكل عام سواء مدن بدر و العبور والشروق وغيرها بجانب العاصمة الادارية .

ودعا داكر عبد اللاه إلى وضع خطة وتصور متميز لزيادة حركة المواصلات بين القاهرة و العاصمة الادارية لاستيعاب حركة المواطنين المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عوامل الجذب التي تمتلكها العاصمة الإدارية الجديدة ومنها التخطيط العمراني المميز والراقي و استثمار التحول الرقمى والتطور التكنولوجي في جميع الخدمات المقدمة وكذلك موقعها الاستراتيجي ووجود شبكه طرق و مواصلات رائعة تربط العاصمة بمختلف المدن ووجود جميع الخدمات الحكومية هناك وكذلك خدمات رجال الأعمال من بنوك ومكاتب ادارية وغيرها.

واختتم متوقعًا أن تتحول المدينة الجديدة إلى عاصمة مال وأعمال خلال فترة قصيرة خاصة أنها من أكبر مدن الجيل الرابع الذكية بالمنطقة.

ونوه الى أن فرص تصدير العقار أيضا متميزة جدا بالعاصمة الادارية التي يبحث العرب والاجانب عن توفير مقار إدارية لشركاتهم أو مكاتب تجارية وكذلك وحدات سكنية ولذلك لابد من التوسع في إقامة المعارض العقارية بالخارج خاصة في الدول المستهدف جذب مستثمرين منها والترويج ليس فقط للعاصمة الادارية ولكن للساحل الشمالي والعلمين وأكتوبر الجديدة وزياد الجديدة وغيرها من المدن العمرانية بمصر

تنامي معدلات الوحدات العاصمة الإدارية الوزارات

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