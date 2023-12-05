الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الهيروين" يقود عاملًا للسجن المشدد 6 سنوات بالإسكندرية

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4466 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة،بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بقيام المتهم "ب.ص.ح" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وأبصرته ممسكا في يده حافظة بلاستيكية.

وعقب ذلك حضر إليه أحد عملائه وانقده مبلغ مالي وناوله لفافه لمخدر الهيروين،فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبانتزاع الحافظة،تبين أنها تحوي على 6 لفافات لمخدر الهيروين.

وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية عامل السجن المشدد المواد المخدرة مبلغ مالي

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