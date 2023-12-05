الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص بينهم 7 أطفال إثر هجوم "كلب ضال" عليهم بسوهاج

كلب ضال
كلب ضال

أصيب 8 أشخاص بينهم 7 أطفال؛ إثر هجوم كلب ضال عليهم ومحاولة عقرهم، في جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة ربة منزل و7 أطفال؛ إثر هجوم كلب ضال عليهم، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة كل من:"نور و.ا- 19 سنة- ربة منزل- مصابة بسحجات بالوجه، والطالب محمد ر.ع- 12 سنة- مصاب بسحجات بالفخذ الأيمن، والتلميذة ساره ن.ا.ف- 10 سنوات- مصابة بسحجات باليد اليُمنى، والتلميذ يوسف ص.ا- 8 سنوات- مصاب بسحجات باليد اليمنى، والتلميذة رتاج ا.ج.م- 7 سنوات- مصابة بسحجات بالذراع الأيمن".

كما أصيب “الطفل حسام ح.ع- 5 سنوات- مصاب بسحجات باليد اليمنى، والطفل محمد ع.ص- 5 سنوات- مصاب بسحجات بالوجه، والطفل محمد ا.م- 5 سنوات- مصاب بسحجات بالظهر”، وجميعهم مقيمين دائرة القسم.

وبسؤالهم قرروا إصابتهم بسبب هجوم كلب ضال عليهم، اثناء تواجدهم بمحل إقامتهم دائرة القسم، ونفوا الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

هجوم كلب قسم شرطة جرجا محافظة سوهاج مدير امن سوهاج

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