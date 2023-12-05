الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"إنجي اللي ضحكت عليه".. كشف "حيلة" كروان مشاكل للإفلات من "الحبس"

كروان
كروان

أصيب كروان مشاكل بانهيار عصبي، فور صدور قرار من النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور.

وظل "مشاكل" يردد بعد صدور القرار بحبسه احتياطًا:"أنا برئ إنجى اللي ضحكت عليا وأغرتني بالفلوس".  

وحاول كروان مشاكل استعطاف الأجهزة الأمنية والنيابة، بالبكاء حتى لا يتم تنفيذ قرار حسبه احتياطيًا.

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حبس كروان مشاكل بتهمة التحريض على الفسق والفجور

اعترافات المتهم

وأقر المتهم  أمام جهات التحقيق  المختصة بالقاهرة الجديدة  بالتحريض على الفسق والفجور، وذلك  بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة، المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات.

كما أقر بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة، وأنه  يستخدم البث المباشر لنشر فيديوهات المخلة بالآداب بهدف زيادة عدد المتابعين والمشاهدة، وكذلك إنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

واتخذت أجهزة الأمن في سوهاج إجراءاتها لترحيل التيك توكر “كروان مشاكل” إلى مديرية أمن القاهرة لبدء التحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور، بعد القبض عليه مختئبًا في منزل خالته بنطاق مركز طهطا.

قرارات النيابة

وقررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهم أحمد السيد والمعروف باسم كروان مشاكل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة تهمة التحريض على الفسق والفجور، كما طالبت بسرقة ارسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

الأجهزة الأمنية كروان مشاكل نيابة القاهرة الجديدة لتحريات الأمنية الفسق والفجور

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