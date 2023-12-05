حبس كروان مشاكل بتهمة التحريض على الفسق والفجور

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهم أحمد السيد والمعروف باسم كروان مشاكل أربعة أيام على ذمة التحقيقات

ووجهت له النيابة تهمة التحريض على الفسق والفجور، كما طالبت بسرقة ارسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بالتحريض على الفسق والفجور، وذلك بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة، المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات.

كما أقر بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة، وأنه يستخدم البث المباشر لنشر فيديوهات المخلة بالآداب بهدف زيادة عدد المتابعين والمشاهدة، وكذلك إنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وفتحت جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع المتهم " كروان مشاكل " بتهمة التحريض على الفسق والفجور

واتخذت أجهزة الأمن في سوهاج إجراءاتها لترحيل التيك توكر “كروان مشاكل” إلى مديرية أمن القاهرة لبدء التحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور، بعد القبض عليه مختئبًا في منزل خالته بنطاق مركز طهطا.