مهرجان الجونة ناعيا ناهد فريد شوقي: لها بصمات خاصة فى السينما والدراما

نعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ73 عاما.

الجونة السينمائي ينعى المنتجة ناهد فريد شوقي

ونشرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا رسميا معلقة: بكل حزن وأسى، ننعى المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي.

وأضافت إدارة الجونة: إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت "ناهد" في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية هامة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي.

ناهد فريد شوقي

ومن المقرر دفن جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مثواه الأخير، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

الجدير بالذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقى، هي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان. قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.