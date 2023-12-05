الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان الجونة ناعيا ناهد فريد شوقي: لها بصمات خاصة فى السينما والدراما

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

نعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ73 عاما.

الجونة السينمائي ينعى المنتجة ناهد فريد شوقي

ونشرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا رسميا معلقة: بكل حزن وأسى، ننعى المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي. 

وأضافت إدارة الجونة: إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت "ناهد" في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية هامة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي.

ناهد فريد شوقي

ومن المقرر دفن جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مثواه الأخير، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

الجدير بالذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقى، هي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان. قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.

إدارة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي ينعى ناهد فريد شوقي ناهد فريد شوقي رحيل ناهد فريد شوقي

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة