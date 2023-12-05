الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"فضاء الأمم المتحدة": "مصر سات 2" إنجاز مصرى صينى يعزز التعاون الفضائى

الدكتور علاء النهري
الدكتور علاء النهري

قال الدكتور علاء النهري، رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت عن إطلاق القمر الصناعي المصري "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان الصينية، في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين.

إطلاق القمر الصناعي المصري "مصر سات 2" 

وأضاف النهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن تي في"، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق القمر الصناعي يعد تتويجًا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرارًا للتعاون المثمر بينهما في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كل مراحل تصميم وتصنيع القمر، حيث نجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل، ليصبح بذلك أول منتج مصري يُطلق في الفضاء.

وأكد رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة أنه قد تم تجميع واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وأن القمر الصناعي "مصر سات 2" يهدف إلى التنمية المستدامة للدولة المصرية، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية.

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