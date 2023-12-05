النشرة المرورية اليوم.. كثافات بالمحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت المحاور والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، حالة من التكدس المروري بسبب الشبورة المائية، وسط انتشار الخدمات المرورية ورجال المرور في طرق وميادين محافظتي القاهرة والجيزة لتسيير حركة السيارات.

ويظهر التكدس المروري في حركة السير أعلى الطريق الدائري وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، وسيولة أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد شارع فيصل الرئيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من التكدس المروري، وأيضًا كوبري الجيزة، وكوبري جامعة القاهرة، وصعوبة حركة المرور في الدقي والطوابق في فيصل وشارع العشرين حتى الطالبية وأعلى الطريق الدائري وأمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك على الطرق الساحلية الإسكندرية والصحراوية.

كما شهد السير بمناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، ومحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان؛ حالة من التكدس المروري، وقبل نزلة جامعة القاهرة وبين السرايات، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضا، والطرق الرئيسية للمتجه إلى ميدان التحرير والمتحف المصري ووسط القاهرة.