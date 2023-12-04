التصريح بدفن جثة شاب توفى بجرعة مخدرات زائدة فى المرج

صرحت جهات التحقيق فى المرج بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة بمنطقة المرج، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن سبب الوفاة، هو تعاطي الشاب جرعة مخدرات زائدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.