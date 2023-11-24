التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث سير بطريق الفيوم الصحراوى

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شخص لقي مصرعه خلال حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الصحراوي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية المبدئي للمتوفي.

وكان لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وفور تلقى البلاغ أعلى طريق الفيوم الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 6 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.