الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": جميع الوزارات تعمل بشكل متكامل

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما يقتنع يدعم بشكل كبير وبعد الاجتماع معه تجد خطابات من مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم في الاجتماع وتكون ملزمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول مبدأ أكد عليه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعد توليه منصبه هو أن جميع الوزارات تعمل بشكل متكامل.

وتابع، أنه عندما أقام يومًا رياضيَا وثقافيًا إذا كانت المدرسة لا يوجد فيها مكان لممارسة الرياضة فإنه يتم إرسال الطلاب لمركز شباب تابع لوزارة الشباب والرياضة ويتم تدريبهم تحت إشراف كوادر رياضية، وكذلك وزارة الثقافة تساعدهم في تنظيم يومًا ثقافيًا للطلاب، ويوجد تكامل مع كافة الوزارات.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

وزير التربية والتعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي مبدأ توليه منصبه الوزارات

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