الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العالمي للسياحة": ندرة المياه قضية عالمية تتطلب عملًا جماعيًا

جوليا سيمبسون، الرئيس
جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي WTTC

قالت جوليا سيمبسون، المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة  لـWTTC إن ندرة المياه "قضية عالمية مُلحّة" تتطلب عملًا جماعيًا. تتمتع شركة السفروالسياحة بتأثيرها الفريد وانتشارها العالمي، بموقع مثالي للعب دور محوري في تعزيز ممارسات المياه المستدامة. 

أشارت إلى أننا نهدف لإلهام رحلة تحويلية نحو الاستخدام المسؤول للمياه ومستقبل متجدد، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة."

وقال جيسكو فيليب نوينبرج، رئيس استدامة السفر والطيران العالمي في شركة Accenture "التقرير الجديد الذي صدر يسلط الضوء على القوةالتحويلية للبيانات والتكنولوجيا لدفع التعاون، وإرشاد عملية صنع القرار وتعزيز الابتكار وتنفيذ خطط عمل للحد من المياه والمرونة. 

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تعد التكنولوجيا والبيانات من عوامل تمكين الاستدامة ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جهود إدارة المياه عبر سلسلة توريد السفر - مع معالجة الأمن والخصوصية والمخاطر البيئية. ومع ازدهار الطلب العالمي على السفر، حان الوقت الآن لمنظمات السفر والسياحةلإعادة اختراع جهودها وبناء استراتيجيات مياه قابلة للتنفيذ ومؤثرة وخاضعة للمساءلة لهذا المورد الثمين والمحدود.

ومع تفاقم تغير المناخ للأحداث المناخية المتطرفة، فإن بناء القدرة على الصمود لا يصبح استراتيجيا فحسب، بل إنه أمر حيوي لبقاء القطاععلى المدى الطويل. 

أصبح الآن الاعتراف بالترابط وتحديد قيمة نقدية لمخاطر المياه من الخطوات المحورية، ما يضمن أن السفر والسياحة يتنقلان عبر المخاطر،ويلبيان توقعات أصحاب المصلحة، ويقودان إدارة المياه العالمية. 

وفقًا لهيئة السياحة العالمية، في خضم المخاطر الناشئة، لا يصبح تبني التقنيات الرقمية مجرد خيار، بل نهجًا مبتكرًا لمعالجة التعقيد بشكلمباشر. 

كما يقدم إطار عمل إدارة المياه، ويرفض الحل "المقاس الواحد الذي يناسب الجميع"، ويحدد أربع خطوات رئيسية، مع التركيز على تقليلالبصمة المائية وبناء المرونة عبر سلاسل التوريد. 

إدراكًا للدور الحيوي للسفر والسياحة، يصدر WTTC دعوة مدوية للعمل الجماعي لحماية النظم البيئية المائية. يمكن أن يساعد الإطار فيتوجيه أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة على طريق الاستدامة، مع التركيز على الأهداف القائمة على العلم والأولويات الداخلية والتمويل المناسب والتدابير التعاونية لمستقبل مرن.

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