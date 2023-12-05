جولة ميدانية لوكيل وزارة الصحة بالبحيرة لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية بالدلنجات

أجرى الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بمركز الدلنجات، حيث تفقد تجهيز مقر الوحدة الصحية بقرية جزاير عيسى بالدلنجات، وذلك برفقة محمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية، وذلك من أجل الاطمئنان على التجهيزات النهائية والخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى سيتم إجراؤها خلال الأسبوع المقبل.

رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات

وأكد الدكتور هاني جميعة على رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، والمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية المنعقدة بالمنشآت الصحية؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وراجع جميعة أعمال التجهيز، وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بالمقر الانتخابي، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه والأسرة بالمقر.

وأكد على تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجنة، وإنارة المدخل والطرق المؤدية إليه.

مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة على ضرورة مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات، مؤكدا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بمقر الوحدة.

ياتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى، وبتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

كما أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم التوجيه برفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز جميع الأجهزة الطبية داخل اللجان الانتخابية مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات داخل جميع الإدارات الصحية.