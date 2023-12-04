الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن: كيف طوّرت الدولة البنية التحتية للقطاع السياحى المصري؟

سياحة
سياحة

عملت الدولة فى السنوات الاخيرة على تطوير البنية التحتية للقطاع السياحى وذلك لنهضة القطاع السياحى والتخلص من اعبائه، ويرصد كتاب" حكاية وطن" الآليات التى اتبعتها الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع السياحى المصرى.

 التحـول الرقمـي

وأظهرت جائحة كورونا الحاجة إلى ضرورة وجـود بنية تحتية رقمية هائلـة للقطاع السياحى، فقد اسهمت التكنولوجيا الرقمية التى قامت بها الدولة فـي تحويـل العديـد مـن المناطـق الأثرية إلى الزيارات االفتراضيــة؛ ابان فترة كورونا فقد ساهمت على الحفاظ علــى السائح المسـتهدف، وبنــاء الأقتصاد المصري. 

كما تم العمل على التحول للدفـــع غيـر النقـدي فى عدد من المواقع الأثرية، وتطويـر المواقع الألكترونيـــة للمتاحـــف والمنشآت السياحية،كما تم الأنتهـــاء من مشـــروع ميكنـــة خدمـــات المنشآت الفندقية والسياحية، وزيادة سعة الأنترنت في المنشـآت الفندقيـــة، كما تم  العمــل علــى توفير وتطويــر منات حجــز المواقــع األثريــة والمتاحــف، وجارى العمل علـــى إنشـــاء تطبيـــق محمول للترويـــج للسياحة المصرية.

الطاقـة الفندقية فى مصر 

شهدت الطاقة الفندقية في مصر ارتفاع  ملحوظ  إلــى نحـو 211.6 ألـف غرفة فندقية بنهاية العـام المالي 2022/2023 محققة نمـوا سـنويا يصل إلى 2% مع توقع الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية عـــام 2028،  وزيـادة معـدلات النمو إلى نحو 25 %سنويا.

ربـط المقاصد السياحية

شهدت الدولة المصرية طفرة فــي مجال البنية التحتية مـن طرق ونقـل ومواصلات،وذلك لربط المقاصد السياحية ببعضها.

كما تمتلك مصر حاليا ما يقرب من 27  مطارا بسعة 30 مليون راكب، وقامــت بالعمـل علــى تطويــر الطيران لكون السائحين القادمـن جـوا هـم الأكثر عــددا، فدشــنت شركة طيـران منخفـض التكلفـة كجناح لشركة مصر للطيـران.

  تطويـر البنية التشريعية

صدرت مؤخرا  العديـد مـن القوانيـن المحفـزة للأستثمار ولجـذب المستثمرين للعمل فــي قطاع السـياحة في ظل قـدم القوانيـن السياحية التي لا تتناسـب مع طبيعة السـياحة المتطـورة، مثـــل تعديـل قانون التحرش وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لهـا رقـــم 27 لسـنة 2023،وقانـون رقـم 8 لسنة 2022 بإصـــدار قانـــون المنشآت الفندقيـة والسياحية - كبديـــل للقانـون السابق الصادر عـــام 1973، إضافة الى اصدار قانـون رقـم 19لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والأثـــار، وقانـون رقم 84 لسـنة 2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

البنية التحتية حكاية وطن بنية تحتية رقمية التحول الرقمي الطاقة الفندقية

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