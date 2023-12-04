الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حكاية وطن": قصة الوصول لـ90.1 مليون سائح خلال 10 سنوات

سياحة
سياحة

كشف كتاب “حكاية وطن ” فترة عـدم الاستقرار ومجموعـــة الأحـــداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصـر بعـــد عام  2011 والتى ادت لتراجـــع القطاع  السـياحى  المصرى خلال  أعـــوام 2016،و2020، و2021، بشـــكل يفـــوق المعتـــاد، لكـــن أسـهمت الأجـراءات المصريـــة فـــي تلـك الفتـــرة فــي اسـتعادة الحركـة السـياحية بما يتناسـب مــع اسـتراتيجية الســياحة ورؤيــة مصـــر 2030 للوصـول إلـــى إيـرادات 30 مليار دولار.

وحققـت السـياحة فـي مصـر إيـرادات بنحـو 4،63 مليار دولار، ووصـل إليهـا نحـو90.1 مليـون سـائح وفقـا لبيانـات الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والأحصـاء علـى مـدار الــ10 ســنوات الماضية؛ فعلى الرغم مــن كـون القطاع السياحى الأكثــر تأثــرا بالأحداث السياسية والتغيــرات الاقتصادية  سواء الوطنية اوالدولية؛ فإنه يظــل القطاع الأكثرنمواعالميا.

وواجهــت مصر هـذه التحديات بتدابيــر وجهــود مكنـت القطـاع مــن اسـتعادة الأرقـام التاريخية والتــي تقــاس بعام الذروة السـياحية  2010 الذى وصلت فية الاعداد السياحية الى نحــو 14 مليــون سائح ن لكى يسير حاليا القطاع السياحى بخطى ثابتة نحو النمــو لتحقيــق الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السياحى والتى تستهدف الوصول  إلــى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

واســتطاع القطاع السياحى المصرى  أن يجــذب فــي النصف الأول مــن العام  الجارى 2023  نحو ما يقرب من 7 ملاييـن سائح كرقـــم قياسـي تحققـه السياحة المصرية للمرة الأولـــى في تاريخها، وكان شهر أبريـل 2023 هــو الأكبــر مــن حيــث اسـتقبال السائحين مسجلا وحـده نحــو3،1 مليون سائح.

وشهدت أعداد السائحين الوافدين الى مصر  على مدار العشر سـنوات الماضية تزايــدًا مطردا؛ ليسجل نحـو 90.1  مليون سـائح حتى 2022، وأسهمت الإجـراءات الحكومية في الحفاظ على القطاع السياحي من تداعيات تأثيـر التقلبات الاقتصاديـة العالميـة ومن المتوقع ان يختتم العام الجارى 2023 بنحو 14 مليون سائح.

حكاية وطن ” القطاع السياحي الحركة السياحية سياحة سائحين

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