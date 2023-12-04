"مستقبل وطن" يُنظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بقنا

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مساء اليوم الإثنين، في المؤتمر الجماهيري الحاشد بمدينة فرشوط دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت رعاية النائب محمد عزت القاضى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز فرشوط.

جاء ذلك بحضور النائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب مصطفي محمود مصطفي والنائب أسامة الهواري، واللواء جمال سالمان الأمناء المساعدين لحزب مستقبل وطن بقنا، والنائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بالمحافظة ومحمود عزت القاضي أمين شئون الطاقة والبيئة بقنا، واللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز نجع حمادي.

وبدأت أولي فعاليات المؤتمر بسماع آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو توضيحي عن مشروعات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التي شهدتها محافظات الجمهورية ومحافظة قنا.

وأوضح أسامة الهواري، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية شهدت العديد من المشروعات والإنجازات منها مبادرة حياة كريمة ومشروعات الطرق العملاقة وغيرها من انجازات لم تكن لتحقق إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولي اهتماما كبيرا بصعيد مصر، وأنني علي ثقة في التفاف رجال الصعيد بكل طوائفهم خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر.

وقال محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر خلال السنوات الماضية شهدت العديد من المشروعات القومية العملاقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عبر بمصر لبر الأمان ودافع عنها في الداخل والخارج.

وأشار اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بنجع حمادي، إلي أن الجميع خلف القيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية ونؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية وذلك ردًا للجميل.

وقالت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، إنها تتقدم بالشكر لأهالي مركز فرشوط على تنظيم المؤتمر، وأن الجميع حضر لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لأسباب عديدة منها الأمن والأمان والتنمية من خلال مبادرة حياة كريمة التي غيرت من واقع حياة القري، وكذلك تمكين المرأة في كافة المجالات ومنها مجلس النواب بنسبة 25% من أعضاء المجلس، وتقلدها العديد من المناصب وأنها تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس وأنها علي يقين بوعي المرأة القنائية بأهمية الخروج أيام الانتخابات.