الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 عمال أثناء عملهم أعلى كوبري السلام في أبوتشت بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 عمال، اليوم الاثنين، إثر سقوطهم من أعلى سقالة أثناء عملهم في كوبري السلام أبوتشت، قرية أبوشوشة، مركز أبو تشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة وذلك فور نقل المصابين للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة 4 أشخاص إثر سقوطهم من أعلى سقالة أثناء عملهم في كوبري السلام أبوتشت، في قرية أبوشوشة.

 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

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