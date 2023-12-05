”العالمى للسفر" يطلق خارطة طريق المياه للسفر والسياحة

أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة ( WTTC) تقريره حول "خارطة طريق المياه للسفر والسياحة"، الذي يكشف عن استمرار انخفاض كثافة الإجمالية في قطاعي السفر والسياحة العالمي، مع استمرار نمو القطاع.



وكشف “العالمي للسفر” في أحدث تقرير له، أنه على الرغم من كون السياحة أحد أسرع القطاعات نموًا، حيث يمثل واحدة من كل 10 وظائف على مستوى العالم ويساهم بنسبة 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019، فقد تراوح استخدام المياه في قطاع السفر والسياحة بين 3.5٪ و5.8٪ من المياه العذبة المتاحة عالميًا، في عامي 2021 و2019 على التوالي.



وفي حين أن هذه حصة أقل من القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل الزراعة والغذاء، والتي تمثل 70٪ من استخدام المياه العالمي؛ إلا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به حيث أصبحت ندرة المياه المتزايدة واحدة من أكثر التحديات إلحاحا للتنمية المستدامة.



وأضاف تقرير المجلس، أنه لا يحصل أكثر من 2.2 مليار شخص على مياه الشرب الآمنة، في حين لا يحصل 4.2 مليار شخص على خدمات الصرف الصحي الآمنة. تعتبر المياه موردًا طبيعيًا حيويًا، يدعم الحياة على الأرض، مما يجعلها من الأصول الأساسية التي يجب حمايتها.

ممارسات المياه المستدامة على مستوى العالم



ويسلط التقرير الضوء على أنه يمكن تحقيق المزيد من التقدم إذا اتخذ أصحاب المصلحة في السفر والسياحة سلسلة من الإجراءات، وتم تنفيذ ممارسات المياه المستدامة على مستوى العالم.



وفي جهد تعاوني، عمل المجلس مع منظمة (Accenture وOxford Economics)، للاستفادة من خبراتهم في تحليل البيانات وأفضل الممارسات والمنهجيات المثبتة، مما يوفر إطارًا لمساعدة قطاع السفر والسياحة العالمي على تحديد أهداف المياه وتقليل البصمة المائية وزيادة مرونةالمياه..



هذه البيانات هي نتيجة للشراكة بين المجلس العالمي للسفر والسياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة ومقره السعودية.



ووفقًا للبحث، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين والشرق الأوسط، في الفترة من 2010 إلى 2019، زيادة في استخدام المياه في السفر والسياحة، بينما شهدت نموًا كبيرًا في عدد الوافدين الدوليين. وشهدت أوروبا وأفريقيا زيادة سنوية في عدد الوافدين الدوليين بنسبة 5% و4% على التوالي بين عامي 2010 و2019، لكنهما شهدتا انخفاضًا بنسبة 1% في استخدام المياه خلال نفس الفترة.



ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الفرص المتاحة في قطاع السفر والسياحة لزيادة تقليل استخدام المياه واتخاذ المزيد من الخطوات نحوتحقيق أهداف الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال العمل العالمي للمياه.