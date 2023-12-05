الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

”العالمى للسفر" يطلق خارطة طريق المياه للسفر والسياحة

المجلس العالمي للسفر
المجلس العالمي للسفر والسياحة

أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة ( WTTC) تقريره حول "خارطة طريق المياه للسفر والسياحة"، الذي يكشف عن استمرار انخفاض كثافة  الإجمالية في قطاعي السفر والسياحة العالمي، مع استمرار نمو القطاع. 

وكشف “العالمي للسفر” في أحدث تقرير له، أنه على الرغم من كون السياحة أحد أسرع القطاعات نموًا، حيث يمثل واحدة من كل 10 وظائف على مستوى العالم ويساهم بنسبة 10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019، فقد تراوح استخدام المياه في قطاع السفر والسياحة بين 3.5٪ و5.8٪ من المياه العذبة المتاحة عالميًا، في عامي 2021 و2019 على التوالي. 

وفي حين أن هذه حصة أقل من القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل الزراعة والغذاء، والتي تمثل 70٪ من استخدام المياه العالمي؛ إلا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به حيث أصبحت ندرة المياه المتزايدة واحدة من أكثر التحديات إلحاحا للتنمية المستدامة. 
 

وأضاف تقرير المجلس، أنه لا يحصل أكثر من 2.2 مليار شخص على مياه الشرب الآمنة، في حين لا يحصل 4.2 مليار شخص على خدمات الصرف الصحي الآمنة. تعتبر المياه موردًا طبيعيًا حيويًا، يدعم الحياة على الأرض، مما يجعلها من الأصول الأساسية التي يجب حمايتها. 

السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023

txt

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

 

ممارسات المياه المستدامة على مستوى العالم


ويسلط التقرير الضوء على أنه يمكن تحقيق المزيد من التقدم إذا اتخذ أصحاب المصلحة في السفر والسياحة سلسلة من الإجراءات، وتم تنفيذ ممارسات المياه المستدامة على مستوى العالم. 

وفي جهد تعاوني، عمل المجلس مع منظمة (Accenture وOxford Economics)، للاستفادة من خبراتهم في تحليل البيانات وأفضل الممارسات والمنهجيات المثبتة، مما يوفر إطارًا لمساعدة قطاع السفر والسياحة العالمي على تحديد أهداف المياه وتقليل البصمة المائية وزيادة مرونةالمياه.. 

هذه البيانات هي نتيجة للشراكة بين المجلس العالمي للسفر والسياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة ومقره السعودية. 

ووفقًا للبحث، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين والشرق الأوسط، في الفترة من 2010 إلى 2019، زيادة في استخدام المياه في السفر والسياحة، بينما شهدت نموًا كبيرًا في عدد الوافدين الدوليين. وشهدت أوروبا وأفريقيا زيادة سنوية في عدد الوافدين الدوليين بنسبة 5% و4% على التوالي بين عامي 2010 و2019، لكنهما شهدتا انخفاضًا بنسبة 1% في استخدام المياه خلال نفس الفترة. 

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الفرص المتاحة في قطاع السفر والسياحة لزيادة تقليل استخدام المياه واتخاذ المزيد من الخطوات نحوتحقيق أهداف الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة في جدول أعمال العمل العالمي للمياه. 

العالمي للسفر خارطة طريق المياه للسفر خارطة طريق المياه للسفر والسياحة السفر والسياحة المياه المياه المستدامة

مواد متعلقة

رئيس مصرللطيران يشيد بمسابقة "ابتكار"  ويعلن الفائزين

حكاية وطن.. الدولة تنجح في تطوير قطاع الطيران خلال السنوات الماضية

جولات تثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمطار القاهرة الدولى

"الطيران المدنى" تشارك بمؤتمر المناخ Cop 28 خلال عرض "التنمية المستدامة نحو مبادرات خضراء"

صور مصرللطيران سيرت رحلة خاصة لنقل بعثة النادى الأهلى إلى دارالسلام

تفاصيل اتفاقية "الإياتا" لحلول البيانات المباشرة فى مجال مسار رحلات الطيران

جهود الطيران لدعم أسطول الناقل الوطني "مصر للطيران" والطيران الشارتر

تجربة طوارئ: اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف فى صالة الوصول

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم محيط مستشفى جنين

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

الأرصاد تحذر: طقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة

عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز": 98 شاحنة مساعدات مصرية وصلت غزة اليوم (فيديو)

هل انتهت أزمته مع الزمالك.. فتوح يثير الجدل بستوري على إنستجرام

مسنة تطالب بضم حضانة حفيدها بمحكمة الأسرة بعد زواج نجلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة