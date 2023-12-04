السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023، والذي يُقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويقام هذا المعرض كل سنتين بمشاركة أكثر من 400 شركة من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها، أشارت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الهيئة تشارك في هذا المعرض بجناحين مزودين بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من تنوع وثراء في منتجاتها وأنماطها ومقوماتها السياحية والأثرية بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أنتجتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري، هذا بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية على زائري الجناح، مشيرة إلى أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الأحداث الدولية التي تقام بمصر أو في الخارج لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري.

المتحف المصري الكبير

علي الجانب الاخر عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الأسبوعية التي يحرص الوزير على عقدها لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال التي جاري تنفيذها والانتهاء منها.

وقد حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ياسمين صبري ممثلًا عن الشركة المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالمتحف، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية حيث تم مناقشة ما تم تنفيذه من أعمال بمنظومة الإضاءة داخل فتارين العرض، وأخر ما آلت إليه أعمال وضع وتثبيت القطع الأثرية بها؛ حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت 123 قطعة في الفتارين بالإضافة إلى تثبيت 93% من القطع الأثرية الثقيلة بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، كما أنه جاري الانتهاء من وضع باقي القطع وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.