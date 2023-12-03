الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يلتقى مجموعة من الزائرين المصريين والأجانب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمجموعة من الزائرين المصريين والأجانب، خلال تواجدهم بمنطقة الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير، على هامش الجولة التفقدية التي قام بها اليوم للمتحف المصري الكبير، بعد إتاحة الدرج العظيم ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي بدأ تنفيذها بالمتحف المصري الكبير منذ شهر مارس الماضي، والتي تشمل كلًا من مناطق الدرج العظيم، والمسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجى.

وقد حرص هؤلاء الزائرون على التحدث والتقاط الصور التذكارية مع الوزير، حيث أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارتهم للمتحف وانبهارهم بهذا الصرح العظيم وما يقدمه للزائرين عن الحضارة المصرية العريقة وما سيضيفه للسياحة في مصر من تجربة فريدة ومتميزة.

ومن جانبه، حرص الوزير على الترحيب بالزائرين، واستمع إلى آرائهم حول تجربة زيارتهم للمتحف، متمنيًا لهم زيارة سعيدة يستمتعون خلالها بما وُعدوا به من تجربة سياحية متميزة بها.

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قام اليوم، بافتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع تطويره. وعقب ذلك، قام بجولة تفقدية للمتحف المصري الكبير، في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال بالمتحف والاطمئنان على معدلات التنفيذ ووضع القطع الأثرية به.

ويعود تاريخ إقامة معبد إيمحتب لعام 1997م، حيث تم افتتاحه لأول مرة فى عام 2006 ثم إغلاقه في مارس 2022، لتطويره وإعادة تأهيله وافتتاحه اليوم بتكلفة بلغت نحو 48 مليون جنيه لإضافة مزار جديد بالمنطقة، وأهم ما يميز المتحف وجود أول أدوات جراحة عرفها العالم تعود لنهاية الأسرة الخامسة وكذلك أقدم مومياء ملكية لمري رع رابع ملوك الأسرة السادسة، بالإضافة إلى بعض القطع الأثرية من مومياوات حيوانية نادرة، مثل شبل الأسد والنسناس والقطط والنمس وغيرها.

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