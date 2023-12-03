"الآثار والسياحة بمستقبل وطن السويس" تجتمع لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة الآثار والسياحة بحزب مستقبل وطن في السويس اجتماعا لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة

الحضور

حضر الاجتماع النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس والنائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ والأستاذ أحمد فضل أمين التنظيم والأستاذ شريف حزين أمين أمانة الآثار والسياحة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والأفكار وخطة العمل خلال الفترة المقبلة والتى تتطلب ضرورة زيادة الوعي بتاريخ السويس للأجيال القادمة.

مبادرة اعرف تاريخ السويس



كما طرح الاجتماع مبادرة اعرف تاريخ السويس والتي سيتم تنظيمها بسينما ريسانس بإشراف عدد من مؤرخي المحافظ.

وتتضمن المبادرة عرض بعض الأفلام التسجيلية والوثائقية يعقبها عمل مناقشة وحوار مع الحضور وتم التأكيد على استهداف الشباب لزيادة الانتماء والولاء للوطن.



كما أوصى الاجتماع بإجراء زيارة لمتحف السويس، بالإضافة إلى عمل نشرات تسويقية عن المعالم السياحية للسويس، كما تم طرح خطة الأمانة في الحشد للمؤتمر يوم الخميس المقبل.

وكان حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس قد عقد الخميس الماضي مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية.

حضر المؤتمر أكثر من 5 آلاف من سكان المحافظة، بدأ بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد النائب أحمد خشانة أن مصر تشهد أحد أهم الاستحقاقات الانتخابية فى تاريخها، حيث تأتي الانتخابات الرئاسية فى ظل ظروف خاصة، مطالبا جميع المصريين بالمشاركة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى كواجب وطنى حتمى.

وتحدث النائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ عن نعمة الأمن والأمان، وضرورة رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وعد وأوفى وكان على قدر المسؤولية والثقة.