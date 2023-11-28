مصر تنتخب 2024: تعرف على عدد الناخبين ولجان الاقتراع بالسويس

تستعد محافظة السويس للاستحقاق الدستوري الأهم انتخابات رئاسة الجمهورية لاختيار واحد من 4 مرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وتعتبر السويس أحد أهم المحافظات، نظرًا لتميزها تاريخيًا وجغرافيًا، فبالنسبة للتاريخ فلعبت السويس وأهلها دورا مهما في تاريخ مصر خاصة هزيمة الصهاينة، لتكون السويس بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها أمال جيش الاحتلال بالوصول لمحافظة القاهرة.

وتعد السويس محافظة حضارية صغيرة ذات مدينة واحدة، عاصمتها السويس، تتكون المحافظة من خمسة أحياء: السويس، الأربعين، فيصل، عتاقة، والجناين الذي بقع بنطاقه قرى القطاع الريفي التي تمتد على الطريق بين محافظة السويس ومحافظة الإسماعيلية.

مساحة السويس

وتبلغ المساحة الكلية لمحافظة السويس 9002 كم2 تعادل نحو 0.9% من مساحة جمهوريةمصرالعربية.

شعار السويس

يغلب على شعار المحافظة اللون الأزرق الذى يرمز لمياه البحر الأحمر وخليج السويس ويتوسطه ترس باللون الأبيض يرمز للنشاط الصناعي وفي منتصفه الشعلة الحمراء رمز تصنيع البترول والطاقة.

معالم السويس

وتحتوي السويس على عدد من المعالم منها عيون موسى، العين السخنة، النقطة الحصينة، نفق الشهيد أحمد حمدي، شاطئ السوايسة العام، ممشى أهل السويس، منتزهات بورتوفيق.

عدد سكان السويس

يسكن محافظة السويس نحو ٨٤٠ ألف نسمة منهم ٤٣٢.٠٠٠ ذكور و ٤٠٧.٠٠٠ إناث، ٤٨٤٥٠٢ منهم لهم حق التصويت في الانتخابات.

لجان السويس الانتخابية

تحتوي السويس على 61 لجنة فرعية موزعين على ٤٩ مركزًا انتخابيًا، منها ٤٤ مدرسة و٥ أماكن أخرى كمراكز الشباب.

تنتشر اللجان لتغطي أحياء السويس الخمسة، بواقع ٤٣ لجنة للمقيمين وست لجان للوافدين، حيث يمثل الوافدون نسبة كبيرة من سكان السويس نظرًا لاحتواها على عدد كبير من المصانع يعمل بها مهندسون واداريون وعمال من جميع المحافظات.