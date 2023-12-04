الدكتورة منال عوض تترأس اجتماعًا لمناقشة خطة محافظة دمياط الاستثمارية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى 2023- 2024، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت المحافظ على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطئ معدلات التنفيذ.

فى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها والالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، معرض الأسر المنتجة الذى أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وشيماء عبدالمعطى مدير المديرية وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة بالمعرض وهيئة كاريتاس مصر.

وتفقدت المحافظ، أروقة المعرض الذى شارك به 15 عارضا من السيدات وذوى الهمم واللاجئين وتضمن منتجات متعددة من مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية وخشبية ومستحضرات تجميل ومنتجات غذائية ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وخلال التفقد.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على التواصل مع العارضين وأشادت بما قدموه من منتجات تعكس مهارات الإبداع والاتقان والقدرات الإنتاجية الكبيرة لديهم وأسعارها المناسبة، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تسليم مشروعات تنموية لعدد من الأسر الأكثر احتياج في مدينة دمياط الجديدة.