الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بترويج الحشيش المخدر بالأميرية

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهما 115 فرش حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم. 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم الأميرية تفيد بقيام "م.ن" و"م ب" عاطلين بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض الاتجار.

عقب التأكد من المعلومات الواردة وتقنين الإجراءات على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان المتهمان، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم على 115 فرش حشيش وزن 12 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

حبس عاطلين الاتجار المواد المخدرة 115 فرش حشيش

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