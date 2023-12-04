تجديد حبس سائق وعامل خردة بتهمة قتل عامل لسرقة سيارته بالمعادي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، اليوم الإثنين، تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل رخام بمنطقة المعادي في القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من عامل رخام يفيد بغياب شقيقه مقيم بأسيوط، وذلك حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة قسم شرطة المعادي.

وباجراء التحريات حول الواقعة تبين أن مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة، وعقب تقنين الأوضاع أمكن ضبطهما.

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجني عليه والتصرف فيها بالبيع، وأنهما قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإجباره على النزول من السيارة وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكدا من وفاته، فقاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولإذا بالفرار بمنطقة المعادي في القاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تم بإرشادهما العثور على جثة المجني عليه بمكان إخفائها بالقليوبية، كما ضبط بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.