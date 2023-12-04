وزير الإنتاج الحربى: راجمة الصواريخ رعد 200 ليس لها مثيل فى العالم

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المشاركة في المعارض الدولية كان بهدف التسويق لـ"الصلب المدرع"، إضافة إلى معرفة أفضل الأساليب الحديثة.

أضاف وزير الإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه منذ الخمسينيات لم ينتج منتج بهذا الحجم، حيث إن راجمة الصواريخ رعد 200 ليس لها مثيل فى العالم.

أشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الوزارة طورت بشكل كبير العديد من الصناعات العسكرية.

أوضح الوزير أن لدينا العزيمة من أجل استغلال كل الإمكانيات لتحقيق التطور العسكري، وهذا ما تم خلال السنوات الماضية.