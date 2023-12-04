الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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واشنطن: نتوقع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين نتيجة "مجازر الاحتلال"

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة، وفقًا لما أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وقال بيان للخارجية الأمريكية إننا لا نريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، فقد رأينا إسرائيل وهى تصدر طلبات أكثر تحديدًا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، وذلك لمنع وقوع مزيد من الضحايا.

أشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أنه لا نزال نتوقع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة "وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب، كما نعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتحدثنا مع إسرائيل عن ذلك لمحاولة خفض عدد الضحايا.

الخارجية الامريكية الضحايا المدنيين الإسرائيلية وزارة الخارجية الامريكية غزة إسرائيل

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