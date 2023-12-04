الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسرائيل تفتح تحقيقًا موسعًا فى أحداث 7 أكتوبر

أحداث 7 أكتوبر
أحداث 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، إن 137 ممن خطفوا من الأسرى ما زالوا لدى حماس، مؤكدًا أن رئيسة الصليب الأحمر دخلت غزة اليوم من معبر رفح المصري وخرجت منه، وأن الصليب الأحمر ساعد كثيرًا في إخراج الأسرى.

وزعم هاجاري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن هناك التزامًا أخلاقيًا لاعادتهم جميعًا إلى البيت ويشد على يد العائلات وسيعلمهم بكل جديد.

تحقيقات موسعة في القرارات التي اتخذت بعد 7 أكتوبر

أكد متحدث جيش الاحتلال أنه لا يتم إخفاء أى تفاصيل عن الجمهور كل ما حدث في 7 أكتوبر من ناحية استخباراتية معروفة وسننفذ تحقيقًا معمقًا وسننظر في القرارات التي اتخذت والتغيرات التي تمت في المواقع وسيكون هناك تحقيق أمني واستخباراتي وعسكري كبير ونعمل على جمع المعلومات التي تمهد لذلك، والآن، نحن في حالة حرب وننتظر اللحظة المناسبة.

جيش الاحتلال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 أكتوبر تحقيقا معمقا الصليب الأحمر

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