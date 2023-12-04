جيش الاحتلال: ننفذ عمليات بالقرب من حركة حماس داخل غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه "يقاتل من مسافة قريبة مع حركة حماس" داخل قطاع غزة.

وأكد في بيانه، أن لواء كفير التابع لقوات الاحتلال يعمل داخل الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى، ونقلت عن قائد لوائها العقيد يانيف باروت قوله: “لواء كفير يتدرب لهذه اللحظة، إننا فخورون بقيادة اللواء في أول عملية له على الإطلاق، وواثقون من أننا سوف ننجز كل مهمة حتى الآن في الحرب”.





على صعيد آخر، أصدرت وزارة الصحة في غزة أرقاما جديدة للضحايا، قائلة إن 15899 فلسطينيا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 70% من القتلى هم من النساء والأطفال، كما أن هناك أكثر من 6000 فلسطيني يعتبرون في عداد المفقودين داخل القطاع.