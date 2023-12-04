الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يعلن عن مقتل 3 من جنوده جراء قذائف أطلقت عليه من لبنان

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن إصابة ثلاثة جنود له؛ إثر ضربات شنت ليلًا من لبنان على موقع تابع له بالقرب من شتولا.

وقال جيش الاحتلال: إنه "خلال الليل، أطلقت عدة قذائف هاون من لبنان على موقع للجيش بالقرب من شتولا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة".

وأضاف: "كما تم إطلاق قذائف هاون هذا الصباح على موقع للجيش في منطقة يفتاح. وقواتنا ترد الآن بقصف مدفعي على مصادر النيران"، حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

 

قصف مدفعى للاحتلال على عدة بلدات جنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت اليوم، عدة بلدات جنوب لبنان.

وطال القصف بلدات عيتا الشعب ومروحين ويارون وميس الجبل، وسط تحليق مكثف وعلى علو منخفض لطائرة استطلاع معادية فوق منطقة راشيا والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وصولا الى دير العشاير على الحدود اللبنانية - السورية.

وكانت مدفعية الاحتلال قد استهدفت الليلة الماضية، أطراف بلدات الخيام وراميا وبيت ليف وعيتا الشعب ورميش.

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وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف قوتين عسكريتين إسرائيليتين في مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان وحقق "إصابات مباشرة".

وأوضح حزب الله بحسابه على تطبيق تليجرام، أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية كانت داخل منزل في مستوطنة دوفيف وأصابوها بإصابات مباشرة، ثم استهدفوا قوة أخرى كانت في منزل بنفس المستوطنة "وأوقعوا بها إصابات مؤكدة".

جيش الاحتلال إصابة ثلاث جنود لبنان شتولا حرب غزة حزب الله

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