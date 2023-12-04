أستاذ علوم سياسية: جنون الاحتلال فى غزة بلغ ذروته

"قصف مدمر وقتل ممنهج"..

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لتثبيت الهدنة وصولًا إلى تحقيق التسوية الشاملة على عدة مسارات، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل زاد من تعقيد الصراع، كما أنه أدى إلى التخبط الأمريكي.

وأضاف جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجنون الإسرائيلي في غزة بلغ ذروته، ويقومون بقصف مدمر وقتل ممنهج، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تقف حائلًا أمام تفعيل الهدنة في بداية الأمر ووقف إطلاق النار؛ لأنها كانت ترى أن هذا يصب في مصلحة الفصائل الفلسطينية، وبعد ذلك غير جو بايدن خطابه إلى أنه ضد هذه العمليات ومع الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

خطاب الولايات المتحدة "غريب وعجيب"

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن التخبط وعدم الوضوح الأمريكي المخلوط بالتدنيس وعدم وضوح الرؤية تزيد من تعقيد الصراع، مضيفًا أن خطاب الولايات المتحدة بتقليل أعداد القتلى من النساء والأطفال كان خطابا "غريب وعجيبا"، وكأن الولايات المتحدة مع استمرار الحرب ولكن مع تقليل عدد القتلى من الأطفال والنساء.