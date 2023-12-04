خبير العلاقات الدولية: مصر هى الطبيب المعالج للقضية الفلسطينية (فيديو)

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تبذل كل ما في جهدها لتحقيق الهدنة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار على القطاع، موضحًا أن الاتصالات والمحاولات ما زالت مكثفة ومستمرة.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تهتم بكل تفاصيل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها تحظى بثقة العالم كله بالإضافة إلى ثقة الشعب الفلسطيني.

البرديسي: المشكلة الحقيقية هي الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن مصر تعتبر الطبيب المعالج للقضية الفلسطينية حتى اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى أنها تعرف كيفية التعامل مع هذه القضية على جميع المستويات.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن المشكلة الحقيقية هي الدعم الأمريكي لإسرائيل وعدم وضوح رؤيتهم، مما يصعب الموقف، وما يزعج أمريكا هو زيادة عدد القتلى، ولا توجد مشكلة لهم في الحرب والاستمرار فيها.