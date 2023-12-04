الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسي: مصر صاحبة القرار الأول والأخير بشأن دخول رفح

أحمد موسي
أحمد موسي

علق الإعلامي أحمد موسي خلال تقديمه حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على التصريحات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن عودة المصريين العالقين في قطاع غزة.

وقال موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، إن مصر لا تستأذن اسرائيل أو غيرها بشأن دخول أى مواطن مصري موجود في غزة إلى أراضيها.

وانفعل موسي على مروجي هذه الشائعات مشددًا على أن مصر كبيرة ولا تاخذ إذن فيما يتعلق بمواطنيها:"عيب عليكوا تتكلموا على بلدكوا كده"، مؤكدًا أن السبب في ترويج مثل هذه الشائعات غرضها خبيث.

وأشار مقدم برنامج على مسئوليتي إلى أن الدولة المصرية هى المسئولة عن دخول أي فرد للبلد، مضيفًا أن ترويج مثل هذه الأخبار يضعف بشكل كبير صاحبها.

أحمد موسى إسرائيل غزة على مسئوليتي صدى البلد المصريين

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