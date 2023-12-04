الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياسى: مجلس الحرب منقسم فى إسرائيل ولا يعرف أين سيصل

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال د.أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس السيسي أطلق دعمًا متصلًا بالشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، حيث قدمت مصر وحدها أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة منذ السابع من أكتوبر.

أضاف خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مجلس الحرب منقسم في إسرائيل، حيث يسعى كثيرون منهم إرضاء الشعب الإسرائيلي.

نوه سنجر إلى أن الشعب الأمريكي بات متفهمًا خاصة بعد الرسائل التي أوضحها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن مجلس الحرب في إسرائيل لم يعرف إلى أين سيصل من حربه على غزة.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن إطالة أمد الحرب في غزة سيجعل إسرائيل أكثر فشلًا أمام المجتمع الدولي، بسبب عدم تنفيذ الأهداف العسكرية التي وضعها بنيامين نتنياهو.

خبير سياسات دولية القاهرة الإخبارية مجلس الحرب الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية الرئيس السيسي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يبدأ التوغل البرى فى جنوب غزة

"القاهرة الإخبارية": إدخال 85 شاحنة واستقبال 27 مصابًا فلسطينيًا عبر معبر رفح

استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمنزل بدير البلح وسط غزة

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى عنيف على خان يونس وأنباء عن وقوع شهداء

مستشار الأونروا لـ"القاهرة الإخبارية": الكل مستهدف فى غزة ولا مكان آمن لأحد

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى وسط إسرائيل وبئر السبع

وزير فلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستخدم "أسلحة محرمة" دوليًا فى غزة

وزير العدل الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": حكومة نتنياهو ارتكبت جرائم إبادة جماعية فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية وسقوط الأمطار على هذه المناطق غدًا

الملك ينتخب الرئيس

ضُبط وبحوزته 24 مليون جنيه.. تجديد حبس تاجر العملة بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة