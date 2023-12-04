السيسى يدشن الفرقاطة المصرية "الجبار".. وخبير عسكرى يكشف أهميتها ومميزاتها (فيديو)

أوضح اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، أنه في إطار تطوير القوات المسلحة المصرية وتحديث ترسانتها البحرية، دشن الرئيس السيسي الفرقاطة المصرية "الجبار" وهى من أحدث السفن الحربية في العالم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال افتتاحه المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

أضاف مرزوق، في حديثه لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الفرقاطة "الجبار" تم تصنيعها بالتعاون بين مصر وألمانيا وفرنسا، وأنها مجهزة بأحدث التقنيات والأسلحة، وتتمتع بقدرة عالية على التخفي والمناورة والهجوم.

وتابع مرزوق أن الفرقاطة تلعب دورًا استراتيجيًا في حماية المصالح الوطنية المصرية، وتأمين قناة السويس والموانئ والمناطق البترولية، وتوجيه ضربات دقيقة لأي عدو يهدد الأمن القومي، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للصناعات البحرية منذ عام 2019.