الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء صالون التنسيقية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا في السابعة مساء اليوم، بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم".


ويتناول الصالون مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه رئيس مصر القادم، وتحديات النهوض بالاقتصاد المصري، وما قامت به الدولة خلال الفترة القادمة من جهود وتدشين العديد من المشروعات مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي، والذي تمثل في مشروع حياة كريمة ومشروعات قومية هائلة مثل الطرق والكباري، والتي تخلق بيئة مواتية للاستثمار مع توفير فرص عمل.

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تنسيقية الأحزاب ترصد تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

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ممثل حملة السيسى لـ"صالون التنسيقية": الرئيس أعاد لمصر هيبتها ودورها الإقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا

 

كما يتطرق الصالون إلى مناقشة التحديات الاقتصادية التي تزايدت حدتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، والتوترات في الدول المحيطة بمصر شرقا وغربا وجنوبا، فضلا عن المناقشة حول البرامج والرؤى الاقتصادية ببرامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.

يدير الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رئيس مصر التحديات الاقتصادية الصالون الاقتصاد المصرى المشروعات

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