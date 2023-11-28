الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حملة السيسى لـ"صالون التنسيقية": الرئيس أعاد لمصر هيبتها ودورها الإقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا

جانب من صالون التنسيقية
جانب من صالون التنسيقية

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس  الشيوخ عن التنسيقية، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه على مدار الـ ١٠ سنوات الماضية، شهدت مصر بعض الأحداث التي استنفذتها، مضيفًا أنه كان هناك الكثير من التحديات التي كانت تواجه الرئيس السيسي ومنها كيفية استعادة مصر دورها ومكانتها وسمعتها بعد فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. 

وأضاف أن الرئيس السيسي نجح في إعادة الدولة لهيبتها وتحمل على عاتقه عودة الدولة لدورها الإقليمي في الشرق الأوسط، كما أعادها لرئاسة الاتحاد الإفريقي في وقت حرج.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

المرأة المصرية شهدت عصرها الذهبى 

وأوضح فوزي أن المرأة المصرية شهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، من حيث تمثيلها داخل مجلسي النواب والشيوخ في سابقة لم تحدث من قبل، كما تولت المرأة المناصب التنفيذية، مضيفًا أن الرئيس السيسي أعاد للشباب دورهم الريادي بشكل لم يحدث من قبل وتم تمكينهم سياسيًا واجتماعيًا.   

ضرورة خروج قانون المجالس الشعبية والمحلية

وأشار إلى أن رؤية الرئيس السيسي هى استكمال ما تم تحقيقه وإنجازه داخل الحوار الوطني، وكذلك ضرورة خروج قانون المجالس الشعبية والمحلية للنور والإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، وكذلك ضرورة دعم الدولة للأحزاب السياسية في الفترة المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية فرصة كبيرة للأحزاب لتمثيل نفسها. 

وقال إن الدولة المصرية أعلنت تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين منذ يوم 7 أكتوبر، مضيفًا أن الموقف المصري صلب ورافض للتهجير ونقل المعركة لسيناء الحبيبة، وهو موقف سيسجله التاريخ للرئيس السيسي.

وأدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو التنسيقية، وشارك في الصالون النائب أحمد فوزي، عضو  مجلس الشيوخ  عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب فريدي البياضي، عضو  مجلس النواب، ممثلًا لحملة  المرشح الرئاسي د. فريد  زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حازم الجندي، عضو مجلس  الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب  الوفد، د. ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثل لحملة د. حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

النائب أحمد فوزى مجلس الشيوخ المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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