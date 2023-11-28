الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يطلع على محاور تطوير منظومة التقاضى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع السيد الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، التي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.

كما اطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، التي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة.

تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة

وتناول الاجتماع أيضًا جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة،  ما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، ما يضمن تحسنًا نوعيًا ملموسًا في منظومة التقاضي المصرية، كما أثنى سيادته على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ما ييسر على المصريين بالخارج، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع المنظومة القضائية، ما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.

السيسي المستشار عمر مروان الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار أحمد فهمي

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