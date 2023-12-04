جولات ميدانية لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية وتفقد 18 لجنة فرعية بمراكز أسوان

واصلت اللجنة الميدانية المرور على اللجان الانتخابية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لليوم الثاني على التوالى، للتأكد من جاهزيتها للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى بـ 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، منهم 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين.

وجاءت اللجنة برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وبمشاركة مديرى الإدارات والمديريات والجهات المعنية، بجانب رؤساء الوحدات المحلية.

تفاصيل الجولة الميدانية

وقد شملت الجولة التفقدية للجنة الميدانية المرور على ١٨ لجنة فرعية داخل المنشآت التعليمية والإجتماعية والرياضية بنطاق مركزى دراو ونصر النوبة.

وخلال الجولة التفقدية، شددت المهندسة فاطمة إبراهيم على تكثيف الجهود المبذولة لضمان توفير جميع الإحتياجات من الأثاثات وغيرها من الأدوات والتجهيزات الفنية والمفروشات اللازمه بالقاعات المخصصة لصناديق الإقتراع، وأيضًا بغرف الاستراحات، مع سرعة مراجعة الحالة الفنية لأعمال الكهرباء وأجهزة الإضاءة والتهوية، بجانب التأكيد على توفير وسائل الأمان والحماية المدنية، علاوة على سرعة تنفيذ أعمال الصيانه والسباكة الخاصة بالمرافق العامة ودورات المياه العمومية مع دعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمنظفات والمطهرات اللازمة للاستخدام والحفاظ على النظافة الشخصية، مشددة على رفع مستوى النظافة العامة، والاهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية لأماكن اللجان.

كما وجهت السكرتير العام، مسئولى الوحدات المحلية بسرعة رفع الإشغالات وتراكمات القمامة والأتربة والاهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء، فضلًا عن القيام بأعمال الكنس والرش وتسوية الطريق، وأيضًا تسليك وتطهير غرف وشبكات المياه والصرف الصحى بمحيط المقار الانتخابية، مع الالتزام بتوفير أماكن للإنتظار تكون مجهزة بالمظلات والمقاعد وغيرها من الأدوات اللازمة لتوفير الراحة وتهيئة المناخ المناسب أمام الناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيعهم على المشاركة الإيجابية والإقبال للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بعيدًا عن التكدس والازدحام.

وفى السياق نفسه، حرصت السكرتير العام على متابعة انتظام سير العملية التعليمية والاستفسار من الطلاب على مستوى التحصيل الدراسى، ومدى استيعابهم وإتقانهم لمختلف المناهج التعليمية لتحقيق أفضل الدرجات العلمية للالتحاق بالكليات المناسبة التى تلبى رغباتهم وطموحاتهم فى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم.

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