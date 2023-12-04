الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى أسوان يُطلق قافلة مجانية لإجراء 120 جراحة لمرضى الشفة الأرنبية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تفقدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، اليوم الإثنين، أعمال القافلة الطبية بالمستشفى الجامعى، والتى تستمر فى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجارى بالتعاون مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان، بإشراف من قسم جراحة التجميل والإصلاح بقيادة الدكتور أحمد قناوي. 

وبحضور الدكتور عصام أبوالمجد، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، وأيضًا الدكتور عز الصادق،  مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام للمبادرة. 

وانطلقت فعاليات القافلة الطبية الإنسانية الدولية المجانية بمستشفى أسوان الجامعى، وشملت عمليات الشفة الأرنبية والشق الحنجرى والعيوب الخلقية بالرأس والرقبة بالتعاون بين مبادرة " الناس لبعضهم "، ومؤسسة " عملية إبتسامة ".

ونقلت غادة أبوزيد تحيات محافظ أسوان للمشاركين فى هذه القافلة من الأطباء المصريين المتخصصين والاستشاريين لمؤسسة عملية "ابتسامة الدولية "برئاسة الدكتور محمد الشاذلى، مشيدة بالتعاون المتواصل من فريق العمل الطبى الذين حرصوا على المشاركة الفعالة فى هذه القافلة الطبية التطوعية لتقديم خدماتهم الإنسانية لأبناء المحافظة. 

كما قدمت نائب المحافظ شكرها لإدارة مستشفى أسوان الجامعى لتوفير كافة السبل والإمكانات والخدمات اللوجستية والمستلزمات الطبية وغرف العمليات المجهزة بما تحتاج إليه القافلة لإتمام أعمالها بنجاح. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد قناوي، أن القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعى ضمت العديد من التخصصات منها جراحة التجميل والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبى. 

ولفت إلى أن القافلة تشهد إقبالًا كبيرًا مما يسهم بدوره فى تخفيف المعاناة عن كاهل أسر المرضى من تحمل أعباء ومشقة السفر إلى محافظات أخرى، حيث يتم توفير العلاج الجراحى التكميلي الإصلاحى، وأيضًا علاج التخاطب والأسنان بالمجان، مع إجراء الفحوصات اللازمة.

وأشار إلى أنه من المتوقع إجراء حوالى 120 عملية جراحية لمرضى الشفة الأرنبية، بجانب توقيع الكشف على أكثر من 350 حالة من قرى ومناطق محافظة أسوان والمحافظات الأخرى على مدار فعاليات القافلة، مع عقد لقاءات توعوية صحية بالمستشفى الجامعى.

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قافلة طبية الكشف الطبى مستشفى أسوان الجامعي الشفة الأرنبية الشق الحنجرى

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