الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن بدمياط لدعم السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نظّم حزب مستقبل وطن بدمياط، الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

شهد المؤتمر حضورا كثيفًا من مختلف شرائح المجتمع الذين يؤيدون ترشح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات، واستكمالا لمسيرة التنمية، وحفاظا على الأمن القومي المصري، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، أعمالها من تصويت المصريين المقيميين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024، حيث جرت الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1و2و3 ديسمبر الجاري، وسط حالة من الاستقرار والفرحة بين المصريين الذي حرصوا على ممارست حقهم الدستورى.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أنه يتم وقف الحملة الانتخابية وبدء فتره الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الداخل اعتبارا من الساعة 12:00 صباحا يوم الجمعة 8 ديسمبر قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024  بالداخل

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالداخل من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساء أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر.

دمياط السيسي لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إنجازات

مواد متعلقة

رئيس البنك الدولي لـ"القاهرة الإخبارية": تخصيص 45% من تمويلاتنا لمشروعات المناخ

حركة فتح: فلسطين تتعرض لـ"إبادة جماعية" على الهواء مباشرة

أسامة السعيد يكشف سر تجاهل إسرائيل لتحذيرات وردتها عن عملية 7 أكتوبر

أسامة السعيد يكشف سر التوحش الإسرائيلي بعد كسر الهدنة وتزايد العنف

أشرف العكة: الولايات المتحدة أعطت المشروعية لإسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

أسامة السعيد: هناك تراجع للروح المعنوية وفرار العديد من الجنود الإسرائيليين

هل ستحقق إسرائيل سيناريو التهجير القسري؟

الأكثر قراءة

عاجل.. "التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

"طعنتها وسرقت هاتفها".. قاتل عجوز القليوبية يُدلي باعترافات تفصيلية عن الجريمة

مودرن فيوتشر يحسم الجدل بشأن مصير عمر كمال عبدالواحد

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة