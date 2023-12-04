الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شهيد العلم.. "شريف جداوي" سافر لدراسة الطب فأصابته قذيفة على الحدود الروسية

مصرع طالب بطب بشري
مصرع طالب بطب بشري من الفيوم

لقي الطالب شريف محمد جداوي، من عزبة حمراية الجالي التابعة لمركز طامية بالفيوم، مصرعه أثناء دراسته بكلية الطب البشري بإحدى الجامعات الروسية متأثرا بجراحة إثر سقوط قذيفة فوق إحدى المستشفيات التي كان يتدرب بها على الحدود.

وسادت حالة حزن بين أهالي عزبة حمراية الجالي بمركز طامية بمحافظة الفيوم عقب انتشار خبر وفاة شاب من ابناء العزبة كان يدرس بكلية طب بشري بروسيا.

وقال أحد أهالي القرية، إن “شريف” كان من أفضل شباب العزبة وكان مجتهدًا طموحًا وصاحب خلق رفيع، وأكد أنه كان مرتبطًا بابنة عمه وحدد موعد زفافه في أغسطس المقبل، إلا أنه فارق الحياة شهيدًا للعلم.

وتواصل أسرة شهيد العلم إجراءاتها مع السفارة الروسية بالقاهرة، لاستلام جثمانه لدفنه بمقابر العائلة بمسقط  رأسه بعزبة حمراية الجالي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.

شهيد العلم مصرع طالب طب بشري الفيوم روسيا

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