أمانة الزراعة والرى بمركزية مستقبل وطن بالفيوم تنظم مؤتمرًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد، والذي نظمته أمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن، بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم، وسط إقبال جماهيري حاشد من قبل المواطنين لحضور المؤتمر.

جاء ذلك بحضور حشد هائل من أهالي محافظة الفيوم، وحضور كل من النائب عمرو أبوالسعود، والنائب عبدالحميد الدمرداش، والنائب هشام الحصرى، والنائب عبدالقادر الجارحي، والدكتور يحيي عياد، والمهندس سيد خليفة، نقيب عام الزراعيين.

وبدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية من النائب عبدالقادر الجارحي، أمين الحزب، أشار فيها إلى أن الحشد الهائل في مؤتمر اليوم هو خير دليل على التأييد من أهل الفيوم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

كما دعا رجال الدين الإسلامي والمسيحي المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لما حققه من نقلة في كل المجالات في مصر للأفضل، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني.

وتم خلال اللقاء استعراض إنجازات رئيس الجمهورية، والتي شملت كل القطاعات بمحافظات مصر، كما تم التأكيد على ٱهمية الوقوف خلف الرئيس ودعم كل قراراته خلال هذه المرحلة، التى تواجه فيها مصر تحديات كثيرة تستلزم الوقوف صفًا واحدًا خلف السيد رئيس الجمهورية، كما تم التٱكيد على أهمية المشاركة السياسية، والنزول إلى لجان الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر، من أجل استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الجهات ذات الصلة، الموقف النهائي لتجهيز اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر 2023، موجهًا بتضافر كل جهود الجهات المعنية لخروج الاستحقاق الدستوري للمواطنين بشكل حضاري يليق بالعرس الانتخابي.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع المسئولين بمديرية التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، بسرعة مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من صلاحيتها، وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق بمواقع اللجان الانتخابية.

أمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بالفيوم

أمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بالفيوم

أمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بالفيوم

أمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بالفيوم

أمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بالفيوم