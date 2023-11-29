مناطق الفيوم الأثرية تستقبل فوجا سياحيا من 4 جنسيات

قالت المهندسة نرمين عاطف، مديرة إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم، إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنشيط قطاع السياحة، استثمارًا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية منفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها أحد محافظات مصر الغنية بالآثار، وحرصت إدارة الوعى الأثري على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد وتنشيط سياحة الفيوم.

المناطق الأثرية بالفيوم تستقبل وفدًا سياحيًا من هولندا وماليزيا والبرازيل والمانيا

وأضافت، أن المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم شهدت انتعاشة سياحية بزيارة العديد من الأفواج السياحية للمناطق الأثرية من هولندا وماليزيا والبرازيل والمانيا لزيارة هرم هوارة ومعبد قارون وهرم اللاهون، والأستمتاع بجمال المنطقة الأثرية، وأن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالفيوم تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم.

وكان قد سلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مشروعات "رزق حلال"، رؤوس أغنام" لعدد 60 مستفيدًا من الأسر الأولى بالرعاية، بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، بقيمة 870،000 ألف جنيه، لتمكينهم إقتصاديًا، بالتعاون بين جمعية "رواد صناع الحياة"، التابعة لمؤسسة "صناع الحياة مصر"، وبرنامج "فرصة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار التنسيق بين المحافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي، في المنحة المقدمة من البنك الدولي.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد غفران استشاري البنك الدولي لبرنامج "فرصة"، مدير العمليات الميدانية للبرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور زين العابدين على مدير مديرية الطب البيطري، الدكتورة هبة سعيد جودة مسئول نقل الأصول لبرنامج "فرصة"، المهندس أحمد حسن رئيس مجلس إدارة جمعية "رواد صناع الحياة" بالفيوم، مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمستفدين بالدعم.

المناطق الأثرية بالفيوم تستقبل وفدًا سياحيًا من هولندا ومالي