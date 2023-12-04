الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط من الإمارات: زيادة الاستثمارات الخضراء لـ50% بحلول 2025

وزيرة التخطيط د.
وزيرة التخطيط د. هالة السعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعهّد مصر بـ"تخضير الخطة الاستثمارية"، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في 2023 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2025؛ لتعزيز التزام القاهرة بالاستدامة وبما يعكس تفانيها في دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها أجندتها التنمويّة.

مبادرة المشروعات الخضراء 

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة بعنوان "مشاركة المرأة في تغير المناخ"، خلال فعاليات COP 28 بالإمارات، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حققت استجابة كبيرة تأكيدًا لتأثيرها التحويلي، موضحة أنه ومع وجود أكثر من 12000 مشروع في المرحلتين الأولى والثانية، اجتذبت المبادرة مجموعة من الحلول المبتكرة التي تغطي مجالات تنموية مختلفة، بما في ذلك الطاقة وإدارة النفايات وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، متابعة أن تلك المحفظة المتنوعة تؤكد الإمكانات بعيدة المدى لمصر في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا وتعزيز مستقبل مستدام.

وزيرة التخطيط: ملتزمون بتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الخضراء

من ناحية أخرى، أكدت "السعيد" الالتزام المتجدد بالمساواة بين الجنسين، الذى يتجلى في العديد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة، الذي يلعب دورًا حاسمًا في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

تمكين المرأة وخفض البطالة 

واستطردت الوزيرة أن مصر اتخذت العديد من التدابير القوية للحفاظ على الإنجازات المهمة التي تحققت فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، حيث أسفرت تلك الجهود عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين النساء، من 21% في 2018 إلى 16% في 2023، متابعة أنه ومع إدماج أكثر من 16 مليون امرأة ماليًا الآن، حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في تشجيع الشمول المالي للنساء. وأضافت "السعيد" أن الفترة من 2016 إلى 2022 شهدت زيادة الشمول المالي للمرأة في مصر بمعدل مذهل بلغ 200%، مشيرة كذلك إلى إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"، وكان بمثابة خطوة تاريخية نحو المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة من قبل الحكومة المصرية.

txt

وزيرة التخطيط: نحتاج لزيادة تمويل المناخ إلى 4.35 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030

وشددت وزيرة التخطيط، في ختام كلمتها، على أن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وزيرة التخطيط الاستثمارات الخضراء تخضير الخطة الاستثمارية تغير المناخ تمكين المرأة البطالة

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

فى أسبوع الوداع.. نجوم رحلوا دون تصوير مشاهدهم الأخيرة

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولى أمى وإنجى السبب"

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة