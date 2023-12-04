المركز الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": مساعدات أمريكا قد تنقطع بسبب إسرائيل

قال د.عماد أبوالرُب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل، إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا مستمر ولن ينقطع، لافتًا إلى أن واشنطن وأعضاء حلف الناتو مستمرون في دعم أوكرانيا.

أضاف رئيس المركز، خلال مداخلة هاتفية مع “القاهرة الإخبارية” أن ما تم طرحه في الكونجرس قد يهدد المساعدات إلى أوكرانيا وذلك من أجل دعم إسرائيل في الحرب على غزة.

أشار أبوالرُب إلى أن ما تنقلته وسائل الإعلام بشأن خلافات بين الداخل الأوكراني، قد يسهم بشكل كبير في زيادة اللوبي الروسي داخل كييف واحتلال عدد كبير من الأراضي الأوكرانية.

ونوه رئيس المركز الأوكراني للتواصل إلى أنه من الصعب تحديد المرحلة التي وصلت لها حرب روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن لكل طرف أوراق ضغط كبيرة.